Военэксперт рассказал, станет ли взятие Марьинки переломным моментом в СВО Военэксперт Клинцевич назвал взятие под контроль Марьинки важным моментом в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взятие под контроль Марьинки армией России имеет огромное значение и сильно влияет на моральный дух солдат, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, российские войска столкнулись с серьезным сопротивлением на данной территории, потребовались серьезные усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ. Этот факт говорит о том, что ВС РФ начинают доминировать на многих участках фронта, пояснил эксперт.

С точки зрения морального духа взятие под контроль Марьинки армией России, конечно, имеет огромное значение. Особенно в тех условиях, когда Зеленский, выступая перед Байденом и американскими сенаторами, заявляет, что с начала их наступления не была потеряна ни одна деревня. Марьинка — это один из главных опорных пунктов ВСУ, который создавался еще с 2014 года, такой же, как Авдеевка. Именно с этих населенных пунктов происходят постоянные обстрелы ДНР. И поэтому отодвигание линии фронта от Донецка имеет для нас огромное значение, — рассказал Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что российским войскам теперь предстоит двигаться вперед, вплоть до Кураховского водохранилища. Однако освобождение Марьинки все равно можно назвать важной вехой в спецоперации.

Освобождение Марьинки — это важная веха в этой спецоперации, хоть многое еще предстоит. Наши войска словно прогрызли серьезное укрепление и продвигаются вперед. Учитывая, что с той стороны идет оборона украинских десантников, которые являются элитными войсками, — добавил Клинцевич.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска взяли под контроль город Марьинку в Покровском районе ДНР. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта.