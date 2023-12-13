Взятие под контроль Марьинки армией России имеет огромное значение и сильно влияет на моральный дух солдат, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, российские войска столкнулись с серьезным сопротивлением на данной территории, потребовались серьезные усилия, чтобы прорвать оборону ВСУ. Этот факт говорит о том, что ВС РФ начинают доминировать на многих участках фронта, пояснил эксперт.

С точки зрения морального духа взятие под контроль Марьинки армией России, конечно, имеет огромное значение. Особенно в тех условиях, когда Зеленский, выступая перед Байденом и американскими сенаторами, заявляет, что с начала их наступления не была потеряна ни одна деревня. Марьинка — это один из главных опорных пунктов ВСУ, который создавался еще с 2014 года, такой же, как Авдеевка. Именно с этих населенных пунктов происходят постоянные обстрелы ДНР. И поэтому отодвигание линии фронта от Донецка имеет для нас огромное значение, рассказал Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что российским войскам теперь предстоит двигаться вперед, вплоть до Кураховского водохранилища. Однако освобождение Марьинки все равно можно назвать важной вехой в спецоперации.

Освобождение Марьинки — это важная веха в этой спецоперации, хоть многое еще предстоит. Наши войска словно прогрызли серьезное укрепление и продвигаются вперед. Учитывая, что с той стороны идет оборона украинских десантников, которые являются элитными войсками, добавил Клинцевич.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска взяли под контроль город Марьинку в Покровском районе ДНР. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта.