Военный эксперт объяснил, почему США советуют Украине изменить тактику Военэксперт Клинцевич: ВСУ вынуждены перейти на оборону из-за больших потерь

Фото: МО Украины

ВСУ изначально не были готовы наступать, но им хватало сил на серьезную оборону, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, США не оставили Украине другого выбора, кроме как полностью перейти на оборонительные действия.

В ведении боевых действий многое зависит от статистики. Цифры говорят о том, что ВСУ теряют множество военной техники и солдат каждый день. И если с нашей стороны войска увеличиваются, то понятно, что на равных удерживать позиции будет невозможно. Украина на самом деле изначально не готова была наступать. Тех сил, что она сформировала, ей бы хватило на серьезную оборону, но ВСУ пошли в атаку в надежде сделать рывок и получить новый пакет помощи. В итоге все ресурсы были потрачены, но необходимой помощи им так и не оказали, — сообщил Клинцевич.

Российская армия при этом сохранила основные ресурсы в обороне и смогла накопить новые резервы, отметил эксперт. По его прогнозу, через некоторое время ВС РФ начнут продавливать ВСУ и на других участках фронта.

США также это понимают и сами советуют ВСУ остановить наступление, — констатировал он.

Издание New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщало, что США и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии ВСУ из-за неудач украинской армии, а также сложностей с выделением нового пакета военной помощи от Вашингтона. По данным NYT, американские чиновники считают, что иначе 2024 год может стать похожим на 1916-й в Первой мировой войне, когда было много потерь, а линия фронта почти не сдвигалась.

По информации Bloomberg, ВСУ будут вынуждены перейти к тактике партизанской войны из-за сокращения объемов западной помощи. Агентство сообщило, что с таким заявлением на закрытой встрече с конгрессменами США заявил президент Украины Владимир Зеленский.