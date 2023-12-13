Стало известно о продвижении ВС РФ на Купянском направлении «Иди и смотри»: ВС РФ закрепляются на окраинах Синьковки

Фото: МО РФ

ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. В настоящее время российские военные закрепляются на окраинах Синьковки. ВСУ при этом стягивают резервы, добавляет канал. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На данный момент российские части закрепляются на окраине Синьковки, — сказал источник.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили скрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на Купянском направлении. Танкисты работали из закрытых огневых позиций, приходилось применять прямую наводку и подбираться к противнику на близкое расстояние.

Министерство также отметило, что огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, чьи камеры фиксировали попадания. Один из механиков-водителей танка Т-80 под позывным Белка отметил высокую точность орудия и заявил, что танк всегда проявлял надежность.

8 декабря в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики ВДВ взяли под контроль ряд опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска. Помощь в проведении операции десантникам оказали артиллерия и беспилотные аппараты. Также россияне поразили с помощью FPV-дронов блиндажи с украинской пехотой.