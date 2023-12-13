Взятие Марьинки, бои в Авдеевке, Часов Яр. Что будет дальше в СВО? WarGonzo: ВС РФ постепенно входят в Богдановку для наступления на Часов Яр

Фото: МО РФ

Переход Марьинки под контроль ВС РФ, продвижение армии России к Часову Яру у Бахмута, бои внутри Авдеевки, АКХЗ, терриконов, промзоны — российские военкоры 13 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Под Донецком близится к завершению битва за город Марьинка. Подразделения ВС РФ из состава 150-й мсд водрузили флаг над последним домом на Каштановой улице, для полного освобождения города осталось зачистить часть к северу от водохранилища. Поскольку основной состав украинских формирований выведен на запад в Георгиевку, зачистка очагов сопротивления ВСУ на этом участке была лишь вопросом времени. Продвижение к Георгиевке осложнено посадками между двумя населенными пунктами: ВСУ успели заминировать подступы и оборудовать запасной рубеж», — сообщил источник.

По информации авторов канала, ВС РФ последнюю неделю сконцентрированы на нанесении огневого поражения по Курахово, Максимильяновке и Георгиевке.

«Поэтому при грамотном использовании штурмовых групп, групп разминирования, а также адекватной организации зачистки вполне возможен относительно быстрый рывок вперед. Тем не менее бои к северу от Марьинского водохранилища продолжаются: ВС РФ наступают вдоль улиц Ивана Франко и Парижской коммуны. Дальнейшее продвижение ВС РФ без контроля над холмами к северу бессмысленно: сразу после улицы Парижской коммуны располагается пустырь, на котором любое подразделение будет как на ладони. Под контролем ВСУ остается около 2% территории города», — добавил источник.

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Фото: МО Украины

WarGonzo привел слова бойца ВС РФ, который участвует в наступлении армии России у Бахмута

«Последние две недели идут серьезные бои за н. п. Богдановка, который мы пытаемся взять силами добровольческого корпуса. Часов Яр возвышается над равниной, внизу которой находится Соледар, со стороны которого и идет наше наступление, а между ними на возвышенностях — деревни. Одна из них — Богдановка, где ВСУ успели плотно засесть и за которую сейчас идут бои. Наступать противник не пытается, но оборону держать планирует всерьез — все возможности к этому есть, поставка БК продолжает осуществляться через Григоровку и Часов Яр. Там, в принципе, разветвленная сеть дорог. Одну из них нам удалось перекрыть для ВСУ, но это не сильно им погоду испортило. Дорога через Часов Яр, в принципе, самая лучшая и удобная по качеству и отдаленности», — отметил он.

По словам бойца ВС РФ, российская армия в саму Богдановку постепенно входит и старается закрепиться.

«Данный н. п. является стратегическим, как и взятое Хромово, так как открывает дорогу на сам Часов Яр и дает возможность перерезать логистику противника. Однако для штурма Часова Яра нашим частям придется предварительно форсировать канал Северский Донец — Донбасс, и это тоже непростая задача. Теперь по противнику. Против нас стоят не элитные части, а сборная солянка рядовых частей, в основном тероборона. При том что еще недавно на Бахмутском направлении мы воевали с 3-м ОШБ и другими элитными подразделениями. Касательно аэроразведки: преимущество потихоньку переходит к нам. ВСУ используют FPV-дроны, но их максимально успешно подавляет наша РЭБ. В принципе, на данном направлении становится очевидно, что перелом в войне беспилотников произошел и теперь лидируем мы. Бойцы с мест называют Богдановку очередным „бабка-селом“. Название означает, что село само по себе не имело никогда никакого значения и за всю его историю там жило в разы меньше людей, чем сейчас за него умирает», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Фото: МО РФ

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что сейчас происходит на Авдеевском направлении

«Украинские военно-аналитические ресурсы с тревогой сообщают о ситуации в районе Авдеевки. В последние дни из-за смены погоды и под прикрытием тумана российские войска активизировались. Продолжаются тяжелые бои в районе Степового по трем направлениям (на обоих флангах села и в лобовую). У ВС РФ есть успехи севернее. У остатков забора Авдеевского коксохима бои проходят постоянно, сам АХКЗ под постоянным огнем. Южнее очистных сооружений армия России не прекращает попыток вклиниться между каскадом прудов и частным сектором, прилегающим к АКХЗ и железной дороге», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что российские войска атакуют в направлении Северного, Тоненького и Первомайского.

«Украинские ресурсы пишут, что промзона на юго-востоке Авдеевки Украиной потеряна полностью была еще дней 10 назад, пока ВС РФ там закреплялись. Более того, атаки на частный сектор по промке участились. И это уже не просто выдвижение разведгрупп, а полноценные рейдовые и штурмовые действия. Атаки минимум в четырех местах западнее промки и на окраине СТ „Виноградники“, также бои между Колосовым и Ясиноватским переулком. ВС РФ из Водяного штурмуют посадки к северо-востоку от села, в сторону 9-го квартала Авдеевки. Смогли частично продвинуться. С Опытного фиксируется тот же маневр, но по более короткому расстоянию», — добавил источник.

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