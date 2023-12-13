Битва за Авдеевку 13 декабря: продвигаются ли ВС РФ внутри города «Два майора»: ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции на окраине Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия продолжает удерживать занятые позиции на окраине Авдеевки, пишут «Два майора». Какая там сейчас ситуация, что сегодня происходит в Марьинке, о чем пишут военкоры 13 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 13 декабря 2023 года

«На Авдеевском направлении, несмотря на сложные погодные условия, наши войска вели активные действия у коттеджного поселка „Виноградники“ вблизи промзоны, дерзким маневром вклинились в оборону противника на окраине Авдеевки и удерживают занятые позиции. В ответ на огонь ствольной артиллерии ВС России вели контрбатарейную борьбу по вскрытым районам ее размещения. Противник тянет новые подкрепления в „Авдеевский мешок“ с других участков фронта», — передают «Два майора».

WarGonzo пишет, что на Донецком фронте российские войска после артобстрелов продолжили штурмовые действия у Новомихайловки и в Марьинке.

«В последнем из перечисленных населенных пунктов ВСУ теряют последние позиции, но не отходят. ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Невельского и Первомайского. Также пытались продвинуться к Тоненькому и Северному (населенный пункт к западу от Авдеевки). Сам укрепрайон ВСУ после артподготовки атакован со стороны промзоны с юго-востока, у коксохимического завода — северо-восточнее. ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продолжали штурмовые действия в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). ВСУ атаковали терриконы к северо-западу от Горловки, стремясь заставить перебросить на этот участок часть российских войск», — сообщил источник.

«Рыбарь» отметил, что на юге Авдеевского укрепрайона российская армия после мощной артподготовки перешла к новому этапу наступления.

«Подразделения ВС РФ установили контроль над кооперативом „Виноградники“ и закрепились на окраине улицы Колосова, фактически вступив в городскую застройку», — подчеркнули авторы канала.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ продолжают наступать в районе Степного и в направлении Очеретино и Новокалиново.

«К тому же есть успехи на южных окраинах Авдеевки. В Марьинке русская армия продвинулась на северо-западных окраинах», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

«НгП раZVедка» пишет, что на южном фланге Авдеевки установились крайне неблагоприятные погодные условия — снег и ледяной дождь.

«Средства воздушной разведки, а также FPV-дроны не могут работать в полной мере (проблема обледенения не обходит стороной никакие летательные аппараты), корректировка огня крайне затруднена для обеих сторон, тем не менее нашим „тиграм“ удалось выбить ВСУ с первой линии обороны в районе СНТ „Виноградники“ к югу от промзоны, занять целую улицу и выйти к восточным окраинам карьера, а также зачистить занятые рубежи на окраинах Авдеевки и укрепить позиции. ВСУ активно огрызались огнем ствольной артиллерии, но, не имея возможности должным образом корректировать огонь с воздуха и задействовать дроны-камикадзе, не сумели добиться отхода наших войск. В ответ наши боги войны нанесли по квадратам, с которых враг вел огонь, массированные удары из реактивной артиллерии. Украинец полноценно готовится к городским боям, по артемовскому и мариупольскому сценарию обустраивая огневые точки и позиции в непосредственной близости от мест проживания гражданского населения», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что командование ВСУ пытается предотвратить обвал фронта на южном фланге и в спешном порядке перебрасывает подкрепления, продолжая оголять другие направления, в частности Запорожское и Артемовское.

«Так, переброшены подразделения из состава 79-й ОДШБр, 31-й ОМБр, а также некоторые другие отдельные подразделения, приданные им в усиление. Данные подразделения брошены в бой с колес и уже успели понести ощутимые потери за два дня активных боев. Украинский военный „гений“ делает традиционную ставку на остановку нашей армии дешевой пехотой ВСУ, пытаясь повторить прошлогодний сценарий, но в бытность планирующих бомб, корректируемых РСЗО и прочего такая ставка имеет крайне сомнительную эффективность», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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