Битва за Авдеевку 12 декабря: последние новости военкоров, что с Марьинкой «Два майора»: ВС РФ вошли на окраину Авдеевки в районе улицы Колосова

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российская армия ведет штурмовые действия с разных сторон у Авдеевки, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая сегодня обстановка в Марьинке, о чем пишут военкоры 12 декабря?

Ситуация у Авдеевки и в Марьинке 12 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска сумели выйти к Новомихайловке. Идут жесткие бои. Также ВС РФ продвинулись в северной части Марьинки. О полном контроле над городом речь не идет. При поддержке средств дальнего поражения российские войска вели штурмовые действия у Первомайского, в сторону Тоненького, у Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), в промзоне юго-восточнее города, у коксохимического завода северо-восточнее, Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Новокалиново. ВСУ удерживают позиции», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Авдеевском направлении дерзкой атакой бронегруппы ВС России при поддержке БМПТ «Терминатор» на южном фланге прорвана оборона ВСУ севернее коттеджного поселка Виноградники.

«ВС России вошли на окраину Авдеевки в районе улицы Колосова. „Плотность атак колоссальна, часть позиций утрачена“, пишут вражеские аналитики. На южном выступе фронта наши войска ведут массированные артиллерийские обстрелы по н. п. Первомайское, наращивается давление на Северное и Тоненькое. В случае успеха ВС России еще сильнее затянут горловину „Авдеевского мешка“», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке продолжаются бои у Степного.

«Появляются данные о потере ВСУ позиций в районе очистных сооружений у коксохимического завода. К югу от Авдеевки наши бойцы продвинулись к северу от СНТ „Виноградники“. В Марьинке идут бои за окраины», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что в Марьинке ВСУ продолжают удерживать позицию на самом краю населенного пункта.

«Со стороны н. п. Водяное продолжаем охватывать правую часть села вдоль прудов, работа кассетными боеприпасами. Даже от руин практически ничего не осталось. Закрепились в посадке с юга возле н. п. Северное. Удерживаем захваченные позиции в н. п. Степовое, продолжаем расширять зону ответственности по железной дороге. Продвинулись в направлении н. п. Новоалиново, до села далеко, но продвижение есть, закрепляемся в посадках. Вошли в Авдеевку на юго-востоке, сразу за промзоной, можно считать началом городских боев», — заявил он.

«НгП раZVедка» сообщила, что ВС РФ на южном фланге прорвали оборону ВСУ севернее СНТ «Виноградники» и вошли на территорию Авдеевки.

«Наши бронегруппы пробили коридор, в который была успешно введена пехота. Огромный вклад в прорыв внесли наши железобетонные танкисты и БМПТ-72 („Терминатор-2“), также весомое влияние оказала военная разведка, заранее вскрыв и нейтрализовав ключевые цели и наблюдательные пункты ВСУ. Противник был застигнут врасплох, не ожидая такой дерзости от наших войск во время неудовлетворительных погодных условий и при плохой видимости. В настоящий момент наши „тигры“ расширили горловину прорыва в районе улицы Колосова, зачистили вражеские позиции и приступили к закреплению. Братья сработали красиво, как всегда подтверждая, что российская армия переедет кого угодно на этой планете и всех соседних. Все будет так, как нужно России!» — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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