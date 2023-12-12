Битва за Авдеевку, ВС РФ вошли в город: что пишут военкоры 12 декабря «Рыбарь» рассказал, что ВС РФ ведут бои против ВСУ в застройке Авдеевки

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Продвижение ВС РФ в Авдеевке, выдача повесток и мобилизация в России, удар С-300 по пункту дислокации ВСУ под Харьковом, применение FPV-дронов на правом и левом берегах Днепра, текущая ситуация на фронтах СВО — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости спецоперации. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, какие успехи есть у ВС на Авдеевском направлении

«На днях начался следующий этап операции ВС РФ в Авдеевке: намедни в Генштабе ВСУ сообщили о самом массированном артналете на позиции украинских формирований с начала российского наступления. По данным канала „Негуманитарная помощь“, после занятия промзоны „Ясиноватая-2“ российские подразделения смогли установить контроль над СНТ „Виноградники“, обогнуть песчаный карьер и выйти к улице Колосова. Теперь фактически можно говорить, что бои идут уже не просто на подступах, а непосредственно в застройке самого крупного укрепрайона ВСУ под Донецком», — сообщил источник.

По данным авторов канала, у Северного и Тоненького ВС РФ не прекращают попыток выйти к окраинам сел.

«Одновременно возобновилось масштабное огневое поражение позиций ВСУ в Первомайском: по его западной части работает авиация и артиллерия, расчищая дорогу для штурмовых групп. Основная задача ВС РФ на этом участке — прорыв в направлении микрорайона Химик. Это позволит разрезать группировку ВСУ в Авдеевке на части, сломать единую систему обороны и значительно упростить штурм всего укрепрайона. Тем не менее украинские формирования отступать без боя не намерены и сконцентрировали в окрестностях города свыше 40 батальонов из состава 8 бригад. Противник также нарастил на участке количество орудий ствольной артиллерии, а также запасы FPV-дронов», — добавил «Рыбарь».

Минобороны обороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора» рассказали, как на Украине «промывают мозги» о мобилизации в России

«О промывании мозгов на Украине. Как вы можете наблюдать, в нашем канале периодически выходят новости из регионов Украины о том, какими темпами и способами идет мобилизация украинского населения и какие перспективы готовятся по расширению категорий для службы в ВСУ. На этом фоне не перестаем удивляться каше в голове у украинского народа. Буквально сегодня пришел в комментарии житель Украины и пишет: „А расскажите, как в России вручаются повестки!“ Никак, граждане украинцы. Вообще никак. Военкоматам поставлена задача набрать контрактников, в Москве суммарная выплата подписавшему контракт — около 1 млн рублей. А вам в уши гадят», — отметили авторы канала.

Александр Коц: «С-300 накрыла „располагу“ 101-й бригады ВСУ»

«Объективный контроль в форме некролога подтверждает ювелирную работу наших ракетчиков по пункту дислокации 101-й отдельной бригады теробороны Закарпатья. Что она делала в Харьковской области, пусть теперь спрашивают родственники уничтоженных тероборонцев», — сообщил военкор.

«Военная хроника» рассказала, как ВСУ применяют FPV-дроны на Херсонском направлении

«Насколько эффективны FPV на данном направлении? Пожалуй, основная причина использования FPV — это сокращение возможностей ствольной и ракетной артиллерии. Для частей ВСУ, действующих в районе Крынок, FPV-дроны являются чуть ли не единственной „длинной рукой“. Однако у них есть свои ограничения. Например, применение их с левого берега повышает риск для подготовленных операторов, которые воспроизводятся не быстро и не в тех объемах, которые необходимы ВСУ. В свою очередь применение их с правого берега увеличивает дистанцию до ЛБС и, соответственно, снижает дальность полета и массу полезной нагрузки. Кроме того, из-за реки сложнее организовать непрерывное или хотя бы регулярное дежурство, из-за чего ценность каждого вылета падает в разы», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что в зону действия БПЛА-камикадзе действительно попадают некоторые населенные пункты на левом берегу.

Фото: МО Украины

«Однако долетают они туда уже практически на пределе дальности полета (как по заряду АКБ, так и по устойчивости сигнала), что сказывается на управляемости и дает очень узкое „окно“ для применения беспилотника. Проще говоря, не нашел цель сразу — на поиски запасной времени уже не будет. Кроме того, в этом вопросе все зависит от целого набора факторов — от погоды и выучки оператора до работы систем РЭБ. Сколько дронов может применяться на этом направлении? Относительно заявлений про „рои“ и „сотни и тысячи“ дронов, которые тиражируются едва ли не с первых дней появления ВСУ на левом берегу Днепра, нужно учитывать следующее. Каждому дрону нужен один оператор. Одновременное применение хотя бы сотни потребует выхода на позиции минимум СОТНИ операторов сопровождения. Плюс операторы дронов-разведчиков и БПЛА-ретрансляторов», — добавил источник.

«НгП раZVедка» рассказала о текущей ситуации на фронтах СВО

«Донецкое направление. На Угледарском участке наши бойцы подвинули ЛБС и укровоинов в районе н. п. Новомихайловка. Авдеевское направление. По всей линии боевого соприкосновения наши тигры продолжают активные наступательные действия. Так, на южном фланге, западнее промзоны, была продавлена линия обороны ВСУ, бои идут уже непосредственно в городской черте Авдеевки. Артемовское направление. Здесь наши тигры также наступают, есть успех и продвижение в районе н. п. Красное (Ивановское). Сватовско-Кременное направление. Стороны обменялись попытками атак: враг силами штурмов 60-й ОМБр при поддержке танка пытался атаковать наш опорник в районе балки Широкий Овраг восточнее поселка Терны, успеха не имел. Наши в свою очередь атаковали укрепления противника в районе н. п. Григоровка. Херсонское направление. На манеже все те же: в Крынки продолжают перебрасывать украинских воинов элитных 36, 37, 38-й ОБрМП. Напомним, новые поступления живой силы и подвоз БК стоят врагу множества 200-х и 300-х на подступах к Крынкам и внутри самого н. п. Перехватить инициативу здесь ВСУ не удается и не удастся», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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