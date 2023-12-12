Армия РФ перешла в масштабное наступление: новости СВО на вечер 12 декабря Генерал ВСУ Тарнавский заявил о масштабном наступлении ВС России под Авдеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил генерал ВСУ Александр Тарнавский. По его словам, российские подразделения наступают при поддержке авиации и бронетехники. Отмечается, что ранее о крупном наступлении ВС РФ заявлял и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что армия России наступает по всей протяженности фронта.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 12 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ успешно отразили пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боевых действий было нанесено поражение подразделениям 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской армии составили до 185 человек, также были уничтожены три автомобиля.

Подразделения Вооруженных сил России также успешно отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении. Командование украинский армии направило в бой отряды 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За последние сутки войска Украины потеряли до 240 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера, а также четыре автомобиля. Российским артиллерийским огнем также были поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия «Д-20» и две САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении противник также предпринял неудачную попытку атаки российских позиций. В бой также были направлены подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Атака была успешно отражена, после чего по позициям украинской армии был нанесен удар. В результате противник потерял до 70 военнослужащих, а также три бронированные машины, одну САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении было нанесено поражение штурмовым группам 14-й бригады национальной гвардии Украины, а также подразделениям 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позиции противника находились в районе населенного пункта Новоселовка. Отмечается, что в результате боев украинская армия потеряла до 70 человек убитыми и ранеными, также уничтожено три автомобиля.

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы также нанесли удары по позициям украинской армии на Херсонском направлении. В результате обстрелов были ликвидированы до 35 военнослужащих ВСУ, также уничтожены два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны было перехвачено два снаряда, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, системы ПВО российской армии успешно сбили тактическую ракету «Точка-У». На территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были уничтожены по меньшей мере 23 беспилотника противника.

Бригада теробороны Закарпатья понесла большие потери на Харьковском направлении

Российский расчет ЗРК С-300 «Фаворит» нанес удар по пункту дислокации 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, располагавшийся на Харьковском направлении, рассказал военкор Александр Коц. По его словам, в результате удара противник понес большие потери, что подтверждается опубликованными в соцсетях некрологами. Военкор отмечает, что после обстрела у родственников погибших бойцов украинской теробороны могут возникнуть вопросы к командованию, так как они не должны были находиться на данном участке фронта.

Российская армия прорвала оборону ВСУ под Авдеевкой

Подразделения Вооруженных сил России успешно прорвали линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Виноградники, сообщает Telegram-канал «Два майора». По его данным, это стало возможным благодаря дерзкой атаке бронегруппы ВС РФ при поддержке БМПТ «Терминатор». В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Источники канала также утверждают, что российская армия вошла на окраины Авдеевки в районе улицы Колосова. Под огневым напором украинские войска были вынуждены покинуть свои позиции. На южном выступе Авдеевского участка фронта продолжают работать российские артиллеристы, наращивается давление на населенные пункты Северное и Тоненькое.

Фото: МО Украины

Пентагон отправил на Украину генерал-лейтенанта для выработки новой стратегии

Министерство обороны США отправило на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который поможет ВСУ выработать новую стратегию ведения боевых действий, сообщает издание New York Times. Как утверждают источники издания, согласия между Киевом и Вашингтоном касательно содержания этой стратегии пока нет.

По данным NYT, украинские военные советники продолжают настаивать на переходе ВСУ в наступление, чтобы привлечь к конфликту больше внимания со стороны мирового сообщества. Однако американские коллеги не согласны на такую стратегию. Они предлагают ВСУ удерживать имеющиеся территории в течение ближайшего года.

Украинской армии предрекли катастрофу из-за дефицита боеприпасов

Вооруженные силы Украины в ближайшее время выработают весь остаток боеприпасов, после чего их ожидает катастрофа, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, бригадные боевые группы ВСУ уже получают всего по 15 снарядов в день, что недостаточно для ведения боевых действий. В то же время российская армия продолжает наступление, утверждает Суконкин. В частности подразделения ВС РФ активно продвигаются в районе Купянска, Авдеевки и Клещеевки.

Военный эксперт Василий Дандыкин также считает, что в ближайшее время наступательныйи потенциал ВСУ иссякнет. По его мнению, на фоне истощения украинской армии страны Запада могут обратиться к Москве, чтобы добиться перерыва в конфликте. Однако эксперт уверен, что российская сторона не согласится на это.

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