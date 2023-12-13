ВСУ меняют тактику: почему советская военная школа оказалась сильнее НАТО Генерал-лейтенант Бижев: ни одного эффективного средства поражения у Украины нет

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пожаловался, что натовские учебники, которыми руководствовались до сих пор украинские войска, устарели, — их надо сдать в архив. По мнению журналистов The New York Times, ВСУ пытались повторить тактику, которую применяли США в Афганистане, Ираке и Вьетнаме, но в бою с россиянами она не сработала. С чем связан провал контрнаступления украинской армии и почему советская военная школа лучше — в материале NEWS.ru.

Почему натовские учебники не помогли ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC, что надежды, которые возлагались на летнее контрнаступление, не оправдались, военные методички НАТО не работают и их «нужно отправить в архивы». По его словам, ситуация в зоне боевых действий сейчас очень сложная.

Данилов также добавил, что правительство Украины и командование ВСУ строило слишком оптимистичные планы на контрнаступление. «Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником», — отметил он.

Доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков не согласен, что пособия НАТО не работают. «Учебники вполне себе нормальные. Они все доказали это в Афганистане, Ираке и других странах. Дело в другом. Последние 30 лет американская стратегия была ориентирована на борьбу с противником, у которого не будет ни количественного, ни технического превосходства над США, короче — с отсталыми странами», — подчеркнул Сивков в разговоре с NEWS.ru.

Как пояснил Сивков, оперативное искусство генералов США вполне себе развитое, эффективное, но надо исходить из того, что Пентагон воюет, имея в своем распоряжении полный комплект высокотехнологичных систем вооружения.

«Подразумевалось, что американцы сражаются с Вооруженными силами СССР. Ключевым условием для планирования наземного наступления было господство в воздухе. На Украине эту задачу в принципе не смогли решить, потому что у ВСУ нет полноценной авиации, способной противостоять российским ВКС. Господство в воздухе осталось у российской армии. В этих условиях, естественно, американские подходы по применению сухопутных войск не могли не привести к печальному результату», — подчеркивает Сивков.

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Учения НАТО

Как США применили на Украине вьетнамскую тактику

Одновременно с выступлением Алексея Данилова газета NYT сообщила со ссылкой на источники: подготовка украинских солдат по американскому образцу оказалась бесполезной.

«Контрнаступление Вооруженных сил Украины строилось вокруг переделывания украинской армии по образцу армии США. Такую же тактику они использовали в Афганистане, Ираке и Вьетнаме. Успеха это не принесло», — сделали вывод авторы издания.

По мнению журналистов, российская линия обороны оказалась значительно прочнее, чем ожидали на Западе. В результате ВСУ за время летнего наступления понесли огромные потери, говорится в статье.

Какое преимущество сумели сохранить за собой ВСУ

В течение хода СВО стандарты кардинально меняются у обеих сторон конфликта, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, обе стороны теперь пытаются действовать во время атак малыми группами бронетехники и пехоты, «прогрызать оборону» противника на отдельных участках.

Как напомнил Кашин, ранее предполагалось создавать очень высокую плотность войск на участке прорыва, концентрировать большие массы бронетехники, артиллерии, прорывать фронт на значительную глубину и добиваться окружения войск противника.

«Так строилась большая механизированная война против сопоставимого противника, начиная с эпохи второй мировой. Это также использовалось против слабого противника. Например, при американском вторжении в Ирак в 2003 году», — объяснил собеседник.

Кашин подчеркнул, что во время последних десятилетий не было крупномасштабных войн между сопоставимыми противниками, но за это время произошел огромный рывок в технологиях, от которого отстала военная мысль.

«Это и проявилось в ходе украинского конфликта — прежде всего, широчайшее распространение беспилотников, как ударных, так и в качестве средств разведки. Плюс резкий рост возможностей космической разведки. В результате возникла ситуация, когда противник видит действия другой страны на несколько десятков километров вглубь. Любое крупное сосредоточение войск очень быстро обнаруживается, и по нему наносится эффективный удар. В результате подготовить масштабное наступление становится практически невозможно», — добавил Кашин.

По его мнению, украинцы до сих пор сохраняют преимущество в живой силе — из-за перманентной мобилизации. В России тем временем растет военное производство, накапливаются ресурсы и люди, а помощь Киеву с Запада сокращается, добавил военный аналитик.

Кашин подчеркнул, что у ВС РФ остается превосходство в количестве артиллерийских боеприпасов, которые играют решающую роль, а также превосходство в авиации, в том числе и в беспилотной, так как Москва смогла наладить производство массовых корректируемых авиационных боеприпасов.

«Киев пытается найти выход из тупика. Видимо, он попытается перейти в оборону за счет масштабного строительства укреплений, которое анонсировал Зеленский», — предположил Кашин.

По мнению эксперта, генералитет в США анализирует промежуточные итоги СВО с прицелом на будущий прямой конфликт с Россией. «Некоторые люди в США обращают внимание, что ни одна западная армия не готова ни к таким методам ведения боя, ни к такому масштабу потерь — для этого им необходимо адаптировать систему управления, снабжения, искать новые тактические приемы», — объяснил Кашин.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Кого США хотели отправить помогать Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон направит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто — младшего — помогать офису президента Владимира Зеленского в разработке новой стратегии. Однако обе стороны пока не решили, в чем именно она будет заключаться.

В Киеве высказываются за новое наступление, чтобы привлечь к боевым действиям больше внимания мировой общественности. Вашингтон же настаивает на более сдержанном варианте, который предусматривает переход к обороне, удержание имеющихся территорий и накопление сил — в течение как минимум года. В стратегию могут войти следующие важные задачи: укрепление обороны, «символические победы» в виде ударов по территории России, рост украинского ВПК.

В 1988 году Антонио Агуто окончил Военную академию США со степенью бакалавра наук в области аэрокосмической техники. За его плечами — военные кампании в Ираке и Афганистане, также он служил в Боснии.

В 2021 году Агуто доверили командование Первой армией — старейшим полевым соединением американских войск. Генерал Майкл X. Гарретт, командующий сухопутными войсками, комментируя тогда назначение Антонио, назвал его «проверенным боевым руководителем».

«Тони — внук филиппинского разведчика времен Второй мировой войны, ставшего капитаном армии США. Ясно, что у Тони армия в крови», — говорил Гарретт.

Фото: U.S. Army Антонио Агуто

Почему военная школа СССР и РФ остается лучшей в мире

На самом деле Украина уже по сути проиграла, несмотря на всю помощь Запада, убежден бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Какие бы методы обучения украинских солдат ни применяли западные инструкторы, кампания для Киева уже проиграна. Стратегия вооруженных сил СССР и России оказалась на три ступени выше, чем стандарты НАТО. Мы используем опыт Великой Отечественной. А США никогда не вели больших стратегических наступательных операций. Они всегда участвовали в локальных конфликтах. Самая большая операция, которая у них была, — это высадка в Нормандии. У генералов США нет опыта. У нас есть большой опыт ведения боевых действий. Наша школа лучшая в мире», — отметил в беседе с NEWS.ru Бижев.

По мнению генерала-лейтенанта, украинским военным явно не хватает качественного обучения. «Кроме того, на театре военных действий всегда очень много нюансов, а украинских военных обучали наспех. Запад дает Киеву боевую технику, но она не приспособлена для украинских полевых условий. Так что там отмечается полный провал по всем направлениям», — уверен Бижев.

По словам генерала-лейтенанта, российские средства ПВО «перемолотили все, что летает». «Хваленая натовская бронетехника горит на полях сражений. Ни одного эффективного средства поражения у Украины нет, кроме высокоточных РСЗО HIMARS. Но и то наша система ПВО нашла к ним ключ и теперь уничтожает их успешно», — подытожил Бижев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Напомним, украинская армия с июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу, только с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление не достигло результатов.

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