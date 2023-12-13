Названо главное отличие модернизированного вертолета Ка-52М Военэксперт Артамонов: вертолеты Ка-52М способны наносить фантастические удары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52

Модернизированный вертолет Ка-52М является дальнейшим развитием Ка-52, объясняет NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Благодаря новому вооружению вертолет способен наносить фантастические по точности и силе удары, отметил спикер. Также машина получила усиленную «сэндвичную» броню, новейшее вооружение и средства радиолокационной борьбы.

Это просто дикое оружие. Вертолеты могут даже не долетать до той линии, где их могут подбить. Но при этом наносить фантастические по своей точности и силе удары. Ведь боевая часть у «изделия 305» — это 25 кг, — рассказал Артамонов.

Речь о легкой многоцелевой управляемой ракете ЛМУР. Снаряд может корректировать курс и цель, он способен «влететь в форточку» с расстояния в 14,5 километра. Также Ка-52М оснащен противотанковыми ракетами «Штурм-ВУ» с лазерным наведением, автоматической пушкой, авиационными ракетами, авиабомбами. Кроме того, улучшены защитные системы.

Ка-52 оснащается бортовым комплексом обороны Л-370 «Витебск», который защищает от грозного оружия — ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения (например, от «Стингеров»), а также от ракет класса «воздух — воздух». Причем «Витебск» не только сообщает о пуске ракеты и может с ней бороться тепловыми ловушками, но он еще и способен заметить момент, когда противник только начал прицеливаться, — говорит эксперт.

Также эксперт пояснил, что вертолеты Ка-52М оснащены катапультными креслами. Нередко эта особенность помогает спасти пилоту жизнь. По его словам, подобное решение не имеет аналогов. Вероятность выжить в случае катапультирования с таким креслом составляет 90%.