Эксперт назвал особенность вертолета Ка-52М, которая спасает жизнь пилотам Военэксперт Артамонов: катапультные кресла в Ка-52 нередко спасают жизнь пилотам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолеты Ка-52М оснащены катапультными креслами, рассказал NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Нередко эта особенность помогает спасти пилоту жизнь. По словам эксперта, подобное решение не имеет аналогов. Вероятность выжить в случае катапультирования с таким креслом составляет 90%.

У К-52 есть катапультные кресла, которые позволяют спасать жизни пилотов. И это решение тоже не имеет аналогов. Мало того, в ходе СВО эта катапульта уже применялась и спасала экипаж от смерти. Вероятность спасения в таком кресле имеет индекс 0,9. То есть в 90% случаев пилоты смогут покинуть подбитый вертолет и приземлиться, — объяснил Артамонов.

В российских «Аллигаторах» используется реактивно-катапультная система, добавил эксперт. При ней сначала отстреливаются лопасти несущего винта, за которыми идет крыша кабины. В конце при помощи буксировочной ракеты отсоединяется кресло пилота.

Плюсом такого кресла является то, что пилот с большей вероятностью быстро сможет вернуться к полетам, так как такое катапультирование менее травматично, чем, например, на самолетах, — заключил военэксперт.

Ранее военэксперт Виктор Литовкин назвал преимущества «Аллигаторов», отметив достаточно широкий арсенал средств поражения. Помимо прочего, он выделил современный бортовой комплекс обороны вертолетов.