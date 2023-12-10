Военэксперт назвал главные преимущества нового ударного вертолета Ка-52М Военэксперт Литовкин: вертолет Ка-52М имеет широкий арсенал средств поражения

Фото: МО РФ

Ка-52М

Российский ударный вертолет Ка-52М имеет достаточно широкий арсенал средств поражения, в том числе неуправляемые ракеты и высокоточное оружие, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, машина получила новую высокоточную ракету ЛМУР, которая способна поражать цели на дальности 14 км.

Ка-52М — это модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он позиционируется как разведывательно-ударная машина. Арсенал средств поражения у вертолета достаточно широк, могут использоваться как неуправляемые ракеты, так и высокоточное оружие, — сказал Литовкин.

Эксперт добавил, что благодаря модернизации вертолета скорость поражения целей удалось увеличить. Кроме того, на Ка-52М установлен современный бортовой комплекс обороны. Он отслеживает приближение и позволяет перехватить атаки средствами ПВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что модернизированные вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне специальной военной операции. В ходе своего задания боевые машины нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на направлении в Донецке.

В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Летчик вертолета Ка-52М, известного под позывным Оса, отметил отсутствие сопротивления со стороны противника, добавив, что экипажи вернулись без происшествий.