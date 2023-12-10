Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированные вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости. В ходе своего задания, боевые машины нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на направлении в Донецке.

По информации ведомства, экипажи армейской авиации, составляющие ударную группу на вертолетах Ка-52М, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на данном направлении. Министерство подчеркнуло, что летчики выполняли боевую миссию по поддержке земных войск и наносили удар по переданным авиационным наводчиком координатам, — заявил представитель Минобороны.

В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Летчик вертолета Ка-52М, известного под позывным «Оса», отметил отсутствие сопротивления со стороны противника, добавив, что экипажи вернулись без происшествий.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, как железнодорожники Центрального военного округа первыми в зоне специальной военной операции на Украине стали запускать дроны для разведки без остановки бронепоезда. Беспилотники способны собирать данные в пяти километрах от движущегося поезда для выявления действий диверсантов. Бронепоезд сопровождает как военные грузы, так и пассажирские поезда.