Минобороны показало запуск дронов с движущегося поезда в зоне СВО Железнодорожники ЦВО первыми в зоне СВО начали запускать дроны на ходу

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий запускает коптер со специального бронепоезда «Енисей»

Железнодорожники Центрального военного округа первыми в зоне специальной военной операции на Украине стали запускать дроны для разведки без остановки состава, видео Минобороны РФ публикует ТАСС. Беспилотники способны собирать данные в пяти километрах от движущегося поезда для выявления действий диверсантов.

Экипаж именного бронепоезда «Енисей» Центрального военного округа обеспечивает безопасность пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах Луганской и Донецкой народных республик. Для повышения скорости разведывания районов движения военные железнодорожники ЦВО первыми в зоне спецоперации стали запускать дроны с ходу, без остановок состава на промежуточных станциях, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что на вооружении «Енисея» «состоят все виды стрелкового вооружения, зенитные и танковые пулеметы, группа 82-мм минометов и боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32». В случае необходимости вступить в бой БМП можно оперативно спустить с платформы.

В составе спецпоезда «Енисей» имеются платформы, закрытые броней. Бронепоезд предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного полотна. Он сопровождает как военные грузы, так и пассажирские поезда. В апреле Минобороны России показало видео бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа. Толщина брони на некоторых из платформ состава — до 20 мм

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал фотографии сбитых на Авдеевском направлении беспилотников. По его словам, всего за месяц было обезврежено более 40 дронов. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы.