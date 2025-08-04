Работу российского «Аллигатора» по засевшим в лесу ВСУ засняли на видео Российский Ка-52М поразил засевших в лесу солдат ВСУ

Боевую работу российского ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» по украинским солдатам, засевшим в лесистой местности, сняли на видео, которым поделилось Министерство обороны РФ. Известно, что неприятель был замечен в зоне ответственности Центральной группировки войск.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент вылета винтокрылой машины на боевое задание. Также в видео демонстрируется отстрел пакета авиационных ракет по вражеским позициям. В ролике присутствуют и кадры из кабины пилотов.

Ранее стало известно, что около 50 тысяч украинских военнослужащих были переброшены в приграничные районы Черниговской области. По имеющимся данным, половина этих сил состоит из турецких, польских и грузинских наемников. За минувшую неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 атак и уничтожили до четырех групп диверсантов ВСУ в Климовском районе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, российский боец с позывным Клинок заявил, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после установления контроля ВС РФ над Часовым Яром. По его словам, взять крупный город удалось благодаря слаженным действиям российских войск.