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04 августа 2025 в 15:55

Работу российского «Аллигатора» по засевшим в лесу ВСУ засняли на видео

Российский Ка-52М поразил засевших в лесу солдат ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевую работу российского ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» по украинским солдатам, засевшим в лесистой местности, сняли на видео, которым поделилось Министерство обороны РФ. Известно, что неприятель был замечен в зоне ответственности Центральной группировки войск.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент вылета винтокрылой машины на боевое задание. Также в видео демонстрируется отстрел пакета авиационных ракет по вражеским позициям. В ролике присутствуют и кадры из кабины пилотов.

Ранее стало известно, что около 50 тысяч украинских военнослужащих были переброшены в приграничные районы Черниговской области. По имеющимся данным, половина этих сил состоит из турецких, польских и грузинских наемников. За минувшую неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 атак и уничтожили до четырех групп диверсантов ВСУ в Климовском районе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, российский боец с позывным Клинок заявил, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после установления контроля ВС РФ над Часовым Яром. По его словам, взять крупный город удалось благодаря слаженным действиям российских войск.

Ка-52М
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