В США рассказали, сколько денег осталось на помощь Украине Белый дом: у США осталось на помощь Украине около $1 млрд

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Администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине, сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что порядка 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% предоставят Киеву до конца текущего месяца.

У нас осталось около $1 млрд в качестве средств на замещение [поставляемых Киеву американцами вооружений]. <...> Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце, — сказала Жан-Пьер.

Она также пояснила, что после того, как средства закончатся, США не смогут восполнять собственные запасы вооружений и заменять поставляемое Украине.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

При этом первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщал, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет поставить вопрос следующим образом: либо Москва будет договариваться с Киевом, либо же «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе.