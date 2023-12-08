США заявили о планах подтолкнуть РФ к приемлемым для Украины переговорам Белый дом: США ждут от России приемлемых для Украины переговоров в 2024 году

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США стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева, заявил первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же Россия «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.

Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать, — сказал он.

Ранее за проведение мирных переговоров с Россией высказался экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому Киеву и Москве нужно «начинать мириться».

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.

До этого депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что цели специальной военной операции России не изменились. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО.