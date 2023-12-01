В США заявили, что Украина и Россия начали тайные мирные переговоры Херш: РФ и Украина ведут тайные переговоры по линии высших военачальников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, заявил американский журналист Сеймур Херш в статье на платформе Substack со ссылкой на анонимных чиновников США. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.

Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной — россиянин (начальник Генерального штаба ВС РФ. — NEWS.ru) Валерий Герасимов и украинец (главнокомандующий ВСУ. — NEWS.ru) Валерий Залужный, — сообщил журналист.

Херш уточнил, что обсуждается вариант, при котором Россия не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что Альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения. При этом, подчеркнул аналитик, Вашингтон категорически против этого решения.

Ранее член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов заявил, что звучащие в последнее время на Западе призывы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту являются уловками, рассчитанными на то, чтобы дать Киеву передышку. По словам Арзанова, Москва должна спокойно идти дальше, пока не будут достигнуты цели СВО — полная денацификация и демилитаризация Украины.