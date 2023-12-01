Россию предупредили об опасных последствиях перемирия на Украине Полковник Арзанов: идти на переговоры с Украиной сейчас нельзя

Звучащие в последнее время на Западе призывы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту являются уловками, рассчитанными на то, чтобы дать Киеву передышку, заявил в беседе с «Царьградом» член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов. По его словам, Россия должна спокойно идти дальше, пока не будут достигнуты цели СВО — полная денацификация и демилитаризация Украины.

Идти на переговоры сейчас нельзя. Русская армия укрепилась, обкатала новые технологии. Она готова к наступлению, — подчеркнул эксперт.

Как отмечает издание, усталость от конфликта растет и Западе, и на Украине. При этом важно понимать, что при развитии военных успехов России призывы к перемирию будут звучать все громче. По словам российского политика и общественного деятеля Константина Малофеева, будет ошибкой начинать новый диалог, прежде чем будет одержана полная победа.

Переговоры станут возможны, когда <...> это будут переговоры о капитуляции Украины, а уже потом — о дальнейших взаимоотношениях с Западом, — подчеркнул Малофеев.

Ранее политолог Константин Блохин предположил, что в долгосрочной перспективе конфликт на Украине может перейти в фазу заморозки. По словам эксперта, о таком сценарии развития событий свидетельствует происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков.