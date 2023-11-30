Политолог рассказал, какой сценарий готовит Запад для Украины Политолог Блохин: Украину готовят к заморозке боевых действий с Россией

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине может перейти в фазу заморозки в долгосрочной перспективе, заявил в беседе с Lenta.ru политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, о таком сценарии развития событий свидетельствует происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков.

Украинцев готовят к замораживанию конфликта — это будет наиболее точное слово для отображения текущих событий. <...> Сейчас у Запада на время сместился акцент в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас, конечно, продолжать по полной программе вкладываться в Украину — это стратегическая ошибка, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что под заморозкой конфликта понимается в первую очередь прекращение огня и достижение неких договоренностей. При этом остается вопрос, на каких условиях это произойдет и будут ли эти условия выгодны для России. Политолог также отметил, что в США и Западной Европе наблюдается тенденция «усталости» от украинского конфликта, поэтому перспективы его заморозки вполне вероятны.

Вместе с тем Блохин подчеркнул, что говорить о замораживании конфликта в ближайшее время не приходится, так как в зоне СВО продолжаются активные боевые действия.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что прекращение конфликта грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому катастрофой. Политик заявил, что украинский лидер может избежать ее только в случае заморозки противостояния.