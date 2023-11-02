Арестович высказался по поводу мирных переговоров с Россией Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о необходимости мирных переговоров Украины с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому нужно «начинать мириться».

Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше — стационарный фронт, бесконечные и бессмысленные убийства друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов. Это не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно начинать мириться. Выходить на мирные переговоры, стабилизировать [ситуацию], — заявил Арестович.

Также Арестович подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые боятся со злом, отрицая его существование.

Одна из основных ошибок леваков заключается в том, что они верят будто словами можно заколдовывать реальность. По их мнению, если назваться кем-то, то можно требовать всех обслуживать этот каприз, а кто отказывается — должен быть наказан. При чем, наказывать должен кто-то другой. Леваки играют в слова и прячутся за ними от реальности, — подчеркнул Арестович.

Ранее Арестович, известный своей критикой президента Украины Владимира Зеленского, представил свою предвыборную программу и сообщил, что Украина должна взять на себя обязательство не возвращать вошедшие в состав России территории силовым путем. Он уточнил, что в обмен Киеву следует обеспечить членство в НАТО.



Среди пунктов предвыборной программы Арестовича также значатся снижение учетной ставки, реформы налоговой системы, переход ВСУ к стратегической обороне на фронте с расчетом сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Особое место в программе Арестовича, который в последние месяцы обвиняет действующие власти в провалах экономического и военного характера, занимает возможный мир — Украина соглашается на вариант прекращения огня по концепции бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.