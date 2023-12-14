В Словакии назвали красные линии, ведущие к столкновению России с НАТО Блага: вылеты украинских F-16 с баз НАТО станут красной линией для России

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз НАТО станут для России красной линией, что способно привести к открытому столкновению Москвы с Североатлантическим альянсом, предупредил в своих социальных сетях вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. Так он прокомментировал заявление главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

Последний 13 декабря заявил, что Россия будет рассматривать возможные взлеты истребителей F-16 с аэродромов в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине. По его словам, это вынудит Москву на ответные меры.

Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне, — указал Блага после встречи с послом РФ в Братиславе Игорем Братчиковым.

Известно, что в настоящее время передать F-16 Украине согласились Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам предполагает направить первые истребители Киеву в 2024 году. По мнению президента РФ Владимира Путина, передача F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ уничтожили значительную часть боевой авиации ВСУ. По его словам, у украинских сил осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев при этом рассчитывает получить американские истребители F-16. Однако, считает он, поставки произойдут нескоро, учитывая перемены в настроении политиков США.