Военный эксперт раскрыл, сколько самолетов осталось у ВСУ Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ осталась пара десятков военных самолетов

Фото: МО Украины

Значительная часть украинской боевой авиации уничтожена, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.

Буквально вчера украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, словно снегопад, попадали на землю благодаря средствам нашей противовоздушной обороны. Также уничтожались дроны и системы залпового огня HIMARS. Я полагаю, что самолетов у ВСУ осталось совсем немного, пара десятков. Думаю, они прячут уцелевшие бомбардировщики Су-24, которые несут ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Ракет у них осталось тоже наверняка мало, так как акцент сейчас сделан на беспилотники. И работа нашей авиации будет, несомненно, продолжаться, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что поставки оружия на Украину будут сокращаться. По его мнению, если Европа и Америка потеряют свои самолеты, это докажет неэффективность их вооружения и превосходство России.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.