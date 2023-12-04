«Проблем не будет»: летчик рассказал, какие истребители будут сбивать F-16 Летчик Попов: с F-16 вполне справятся российские Су-27 и Су-35

Фото: defense.gov

F-16

Появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне проведения спецоперации, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.

Наши иностранные партнеры слишком высокого мнения о самолетах F-16. Это истребитель четвертого поколения, который является брендовым самолетом для США и Запада. Он хороший, но ни в коим случае его нельзя сравнивать с самолетами пятого поколения, такими как Су-57. Я думаю, спокойно будем справляться с F-16 теми самолетами, которые у нас есть в зоне СВО: СУ-30СМ, СУ-35, даже обычный Су-27 справится с F-16, как и МиГ-29, — сказал эксперт.

Он также отметил, что ничего сверхъестественного для наших истребителей F-16 не представляет. По мнению Попова, Украина вряд ли получит от западных партнеров эти истребители в последней модификации. Те, что передадут ВСУ, будут иметь ограниченные возможности по средствам применения оружия и локационным системам обнаружения воздушного противника, считает эксперт.

Летчик добавил, что F-16 придадут ВСУ дополнительный потенциал, который будет «напрягать» российские ВКС и ПВО, но не критично. Он подчеркнул, что с западными истребителями вполне справятся как задействованные в СВО самолеты, так и комплексы С-300 и С-400, поэтому задействовать в борьбе с F-16 истребители пятого поколения Су-57 не придется.

Ранее министр ВВС США заявил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит расстановку сил. По его словам, это станет лишь «важным приращением к потенциалу» ВСУ.