Министр ВВС США рассказал, что будет после передачи Украине F-16 Пентагон: поставка истребителей F-16 Украине не изменит расстановку сил

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Будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. При этом он отметил, что подготовка украинских военных летчиков к пилотированию F-16 «идет хорошо».

Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу [Украины]. <...> Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил, — сказал министр.

Он также рассказал, что в рамках подготовки украинских пилотов США тесно работают с целым рядом партнеров и Штаты выступают «в некоторой степени во вспомогательной роли». По словам Кендалла, американцы создали данную программу и теперь находятся «в процессе ее скорейшей реализации».

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики начали обучаться на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, до летных упражнений допустили не всех пилотов, некоторые из них продолжают обучение на земле. С момента начала обучения летчики выполняли упражнения исключительно на тренажерах. К самостоятельному пилотированию F-16 их допустят только после того, как они пройдут этап полетов с инструктором. Сроки окончания обучения, как и место подготовки пилотов, не раскрываются.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, к этому времени страны Запада передадут Киеву боевые самолеты.