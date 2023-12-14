Появились кадры успешного продвижения ВС РФ в районе Авдеевки «РВ»: ВС России успешно продвигаются вперед в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры боев у Авдеевки. Отмечается, что российская армия наступает около поселка Северное в ДНР, взламывая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах арта мощно поддерживает наступление наших штурмовых групп, ведя огонь по позициям врага в районе н. п. Северное на Авдеевском направлении. После артподготовки наши продвинулись в сторону Северного. По гололеду и туману взяли несколько позиций ВСУ в лесополосах, — подчеркивается в сообщении.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский, отвечающий за оборону участка от Авдеевки до Запорожья, ранее сообщил, что российская армия начала масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, подразделения ВС РФ наступают при активной поддержке авиации и бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее аналогичное заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, ВС РФ перешли в наступление по всему фронту. Сырский добавил, что вместе с украинскими военными, ответственными за операции на восточном направлении, провел детальный анализ обстановки и обсудил возможные дальнейшие шаги.