Генерал ВСУ заявил о масштабном наступлении российских войск Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях

Фото: МО РФ

Российская армия начала масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский, отвечающий за оборону участка от Авдеевки до Запорожья. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Политика страны», подразделения ВС РФ наступают при активной поддержке авиации и бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Два дня назад началось массовое наступление при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно используется авиация, — цитирует канал генерала.

Накануне аналогичное заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, ВС РФ перешли в наступление по всему фронту. Сырский добавил, что вместе с украинскими военными, ответственными за операции на восточном направлении, провел детальный анализ обстановки и обсудил возможные дальнейшие шаги.

До этого американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что российские войска провели наступательные операции на нескольких участках фронта в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона. Аналитики предположили, что это было сделано для сохранения инициативы.