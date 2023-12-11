На Украине сообщили о наступлении армии России по всему фронту Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: ВС РФ наступают по всему фронту

Фото: Минобороны РФ

Российские войска перешли в наступление по всему фронту, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, совместно с украинскими военными, ответственными за операции на восточном направлении, он провел детальный анализ обстановки и обсудил возможные дальнейшие шаги.

Вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий. Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов, — написал Александр Сырский.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без одобрения помощи Киеву в Конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в противостоянии с Россией. Он также отметил, что без прямой бюджетной поддержки Вашингтона властям Украины будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

До этого сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, если законодатели в США не согласуют помощь Киеву на следующий год. Он подчеркнул, что Вашингтону нельзя медлить с принятием решения.