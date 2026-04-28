28 апреля 2026 в 11:32

В Крыму прошли «Дни крымского гостеприимства»

Сергей Ганзий Сергей Ганзий Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
В Крыму состоялась акция «Дни крымского гостеприимства», сообщает «Крым 24». Министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий отметил, что чаще всего регион посещают туристы с иногородними номерами Ростовской и Воронежской областей.

76% гостей едут в Крым на автомобилях. Эти регионы расположены вдоль трассы М-4 «Дон», и оттуда традиционно приезжает больше туристов, — рассказал Ганзий.

На мероприятии присутствовали участники туристической индустрии региона: туроператоры, турагенты, директора гостиниц и отелей. Также участие приняли эксперты научно-клинического центра Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что Кавказские Минеральные Воды могут стать альтернативой известным курортам. По ее словам, любителям дикой природы также стоит рассмотреть возможность поездки на Алтай.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
Дальше
