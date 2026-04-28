В Крыму прошли «Дни крымского гостеприимства»

В Крыму состоялась акция «Дни крымского гостеприимства», сообщает «Крым 24». Министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий отметил, что чаще всего регион посещают туристы с иногородними номерами Ростовской и Воронежской областей.

76% гостей едут в Крым на автомобилях. Эти регионы расположены вдоль трассы М-4 «Дон», и оттуда традиционно приезжает больше туристов, — рассказал Ганзий.

На мероприятии присутствовали участники туристической индустрии региона: туроператоры, турагенты, директора гостиниц и отелей. Также участие приняли эксперты научно-клинического центра Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что Кавказские Минеральные Воды могут стать альтернативой известным курортам. По ее словам, любителям дикой природы также стоит рассмотреть возможность поездки на Алтай.