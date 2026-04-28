28 апреля 2026 в 10:42

Эксперт по недвижимости объяснила цены на отдых в Подмосковье

Эксперт по недвижимости Апалихина: отдых в Подмосковье дорожает из-за спроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высокий спрос и особенности внутреннего рынка привели к подорожанию отдыха в Подмосковье, рассказала MIR24.TV эксперт по управлению доходной недвижимостью Валентина Апалихина. Она отметила, что рядом с такими предложениями находится обширный потребительский рынок Москвы.

Важно понимать, что стоимость отдыха формируется не только ценой за ночь, но и датами пребывания, сезонностью, загрузкой отеля и удаленностью от столицы. Безусловно, выигрывает раннее бронирование, — рассказала Апалихина.

Эксперт по недвижимости подчеркнула, что в большинстве случаев более длительный заграничный отдых обойдется дешевле. По ее словам, спрос остается высоким из-за удобства логистики, персонализации отдыха и большей безопасности.

Ранее депутат Сангаджи Тарбаев заявил, что для короткого отдыха в мае можно рассмотреть такие города, как Кострома, Суздаль и Тула. При длительном отпуске, по его словам, следует обратить внимание на Крым и Краснодарский край.

