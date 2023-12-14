Украина ставит «зубы дракона» на границе с РФ: что это такое, где появятся Наев: Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией

Фото: МО Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своих социальных сетях сообщил, что украинские военные начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией. Что об этом известно?

Где ВСУ возводят оборонительную линию

«Зубы дракона» — это заграждения пирамидального вида из бетона или железобетона, которые также называют противотанковыми надолбами.

По словам Наева, в Черниговской области Украины на северной границе страны идет оборудование первой и второй полосы обороны, потому что регион имеет участки границы как с Россией, так и с Белоруссией.

«Сейчас в Черниговской области <...> на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые „зубы дракона“», — рассказал он.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ начали строить «линии Суровикина» для Украины, одна из них расположена в Черниговской области.

«Сколько они смеялись над нашими фортификационными сооружениями. А в итоге сами возводят то же самое — и противотанковые рвы, и траншеи с бетонными колпаками, и даже „зубы дракона“», — написал он.

Что говорил Зеленский про оборонительную линию

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press сообщил, что Киев планирует построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — сказал украинский лидер.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, комментируя высказывание главы государства, пояснил, что после слов Зеленского становится понятно, что ВСУ переходят к оборонительным действиям.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — пояснил он.

Гончаренко подчеркнул, что российская армия сейчас «развивается безумными темпами» и «следующий ход будет от России».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Как отреагировал военный эксперт на действия Киева

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru заявил, что оборонительные сооружения ВСУ представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

По его словам, при необходимости ВС РФ будут расшатывать и пробивать оборонительную линию противника, потому что достаточно нескольких дней, чтобы понять, как она выглядит.

«Дальше — нанесение мощнейших ударов всем, чем можно: бомбовые, ракетные, авиационные, артиллерийские, удары беспилотниками и самолетами. Мы будем расшатывать и пробивать эту оборонительную линию. К тому же, в отличие от украинцев, у нас великолепная техника разминирования, очень мощные машины, которые могут решать эти задачи», — резюмировал эксперт.

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