«Смешать с землей»: Баранец призвал бить по оборонительной линии ВСУ Военэксперт Баранец: ВС РФ не дадут ВСУ выстроить оборонительные сооружения

Фото: МО Украины

ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения на манер «линии Суровикина», заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, эти фортификации представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

Все будет сноситься ровно столько, сколько будет строиться. Мы не дадим врагу спокойно выстроить фортификации, будем его терзать, тем более это не так трудно. Должны смешать с землей, с бетоном эти оборонительные редуты. Будем терзать, рвать и жечь, — заявил Баранец.

Оборонительные сооружения — это стационарные цели, а значит, к ним легко пристреляться, отметил военный обозреватель. Он указал, что достаточно нескольких дней, чтобы понять, как выглядит линия обороны противника.

Дальше — нанесение мощнейших ударов всем, чем можно: бомбовые, ракетные, авиационные, артиллерийские, удары беспилотниками и самолетами. Мы будем расшатывать и пробивать эту оборонительную линию. К тому же, в отличие от украинцев, у нас великолепная техника разминирования, очень мощные машины, которые могут решать эти задачи, — констатировал Баранец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание, на котором обсудил строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Он уточнил, что речь идет об Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также регионах, граничащих с РФ и Белоруссией.