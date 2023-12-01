Зеленский анонсировал новую фазу конфликта с РФ. Что ждать от ВСУ зимой? Президент Украины Зеленский анонсировал зимой новую фазу конфликта с РФ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что с приближением зимы начинается новая фаза противостояния Киева и России. Чего ждать от ВСУ в дальнейшем?

Что рассказал Зеленский о наступлении ВСУ

По мнению украинского лидера, летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло никаких результатов из-за постоянной нехватки оружия и живой силы, а с наступлением зимы начнется новый этап конфликта.

«Мы теряем людей, я недоволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но я также не могу слишком сильно жаловаться», — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские войска не отступают и продолжают сражаться со «второй лучшей армией» в мире, но ситуация на Ближнем Востоке может затмить происходящее на Украине.

Что дальше будут делать ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — пояснил украинский лидер.

По его словам, отдельное внимание было уделено привлечению ресурсов для строительства фортификаций и сотрудничеству с частным бизнесом.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил, что после высказываний Зеленского становится понятно, что ВСУ переходят к оборонительным действиям.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — пояснил он.

Гончаренко подчеркнул, что российская армия сейчас «развивается безумными темпами» и «следующий ход будет от России».

Что говорит военный эксперт о планах Зеленского

Вооруженные силы России могут начать очередное наступление зимой, заявил военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru, комментируя высказывания Владимира Зеленского о новой фазе противостояния Москвы и Киева.

«Вспомните финскую войну, или Зимнюю войну, когда РККА, несмотря на лютый мороз, прорвала одну из мощнейших, если не лучшую в мире на тот момент, оборонительную линию Маннергейма», — отметил он.

По его словам, высказывания о том, что невозможно наступать зимой, являются мифом.

«Главное — снабжение войск обеспечить на должном уровне, согреть, одеть, обуть бойцов, топливо, боеприпасы в режиме нон-стоп и так далее. Не надо ориентировать на погоду», — подчеркнул эксперт.

Алексей Суконкин также пояснил, что у украинской армии не хватит вооружений, чтобы выстроить линию обороны по всему фронту.

«Выстроить по всему фронту линию обороны ВСУ не смогут, так как у них нет мин, а на Западе минное дело не получило такого распространения. Киев, предположу, все свои мины выставил на Киевском направлении, для обороны столицы Украины», — уверен эксперт.

Суконкин считает, что страны Запада не намерены поставлять подобное вооружение Киеву, а заявления Зеленского об оборонительных линиях являются голословными, потому что «все неоднократно видели и знают, что ВСУ теряют большое количество личного состава и военной техники в зоне проведения спецоперации».

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