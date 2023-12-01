Поддубный заявил о новой фазе конфликта на Украине в борьбе за власть

Фото: МО Украины

Валерий Залужный (справа)

На Украине началась новая фаза борьбы за власть, написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, противоречия между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным являются иллюстрацией противостояния разных группировок западных кураторов.

В Вашингтоне резонно решили, что Владимир Зеленский перестал отвечать американским требованиям и его необходимо «обновить», поэтому и выборы на Украине отменены. Выборы — это ведь целое окно возможностей. Но а без выборов могут задействовать план Б — военный переворот. И именно этого сейчас Зеленский и боится, — написал Поддубный.

Военкор выразил надежду, что пертурбации в Киеве не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, политическая «возня» на Украине не может отразиться на решении задач СВО.

Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия готовит на Украине операцию «Майдан-3» с целью сместить его с поста президента. По его словам, Москва планирует реализовать эти планы до конца 2023 года.

Военкор Александр Коц высказал мнение, что Зеленский не собирается добровольно отказываться от власти. Так он прокомментировал заявление Верховной рады о невозможности проведения президентских и парламентских выборов в стране до отмены военного положения.