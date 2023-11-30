Военкор оценил перспективы выборов на Украине Военкор Коц заявил, что Зеленский не собирается отказываться от власти

Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал заявление Верховной рады о том, что что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до отмены военного положения, добавив, что Западу это не понравится.

Кто бы сомневался. Добровольно от власти Зеленский отказываться точно не собирается. Да и парламентариям не шибко охота менять депутатский мандат на военный билет. Но есть один пикантный момент: проведение выборов - одно из требований Запада, порядком уставшего от твердолобости киевского режима. Вашингтон и Брюссель под привычную демагогию о демократии не прочь сделать ставку на кого-нибудь более перспективного и удобного, — написал Коц.

Коц напомнил, что представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую «Слуга народа», подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Таким образом, по его мнению, законодательная власть Украины в полном составе показывает западному покровителю «фак».

Что за бунт на корабле? За такое и партбилет на стол положить можно, — резюмировал Коц.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.