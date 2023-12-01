Военэксперт вспомнил опыт РККА, говоря о зимнем наступлении ВС России Военэксперт Суконкин допустил начало масштабного наступления ВС России зимой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут начать масштабное наступление зимой, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он вспомнил об опыте Красной армии, для которой погода никогда не являлась препятствием.

Вспомните финскую войну, или Зимнюю войну, когда РККА, несмотря на лютый мороз, прорвала одну из мощнейших, если не лучшую в мире на тот момент, оборонительную линию Маннергейма, — заявил Суконкин.

Обозреватель напомнил, что ВС России брали под контроль Соледар в конце января 2023 года. Он подчеркнул, что город заняли в лютую стужу.

Невозможности наступать зимой — это миф. Главное — снабжение войск обеспечить на должном уровне, согреть, одеть, обуть бойцов, топливо, боеприпасы в режиме нон-стоп и так далее. Не надо ориентировать на погоду. Предположу, что мы действительно начнем масштабное наступление именно зимой, причем сначала, как и положено, нанесем мощные удары ракетными комплексами, включая силы ВМФ, дальнобойной артиллерией и авиацией, а потом, скорее всего, делом займутся сухопутные войска. Как и всегда, — заключил Суконкин.

Ранее военкор Александр Сладков предрек, что ВСУ ждет целый ряд проблем с приходом зимы. По его словам, украинской армии в том числе потребуется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое.