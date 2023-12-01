В Польше рассказали, что заставит Зеленского опомниться Генерал Скшипчак: наступление ВС РФ и провал ВСУ заставят Зеленского опомниться

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Провал ВСУ и успешное наступление ВС РФ заставят президента Украины Владимира Зеленского опомниться, заявил в эфире TOK FM польский генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, на Киев негативно влияют разногласия украинских элит и сокращение поддержки со стороны Запада.

У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить, — сказал Скшипчак.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Вооруженные силы Украины не могут выстроить линию обороны по всему фронту, поскольку у них нет мин. При этом, отметил он, Запад не стремится восполнить этот пробел в вооружении ВСУ.

Суконкин добавил, что ВСУ применяют на поле боя все, что есть, однако все равно постепенно теряют личный состав и артиллерию. В свете этого, продолжил эксперт, заявления президента Украины Владимира Зеленского о создании масштабной оборонительной линии являются голословными.

До этого Зеленский сообщил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он не удовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».