Военэксперт рассказал, какого оружия не хватает Украине Эксперт Суконкин: у ВСУ закончились мины, и Запад не спешит восполнить эту брешь

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не могут выстроить линию обороны по всему фронту, поскольку у них нет мин, сообщил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель, военный эксперт Алексей Суконкин. При этом, отметил он, Запад не стремится восполнить этот пробел в вооружении ВСУ.

Выстроить по всему фронту линию обороны ВСУ не смогут, так как у них нет мин, а на Западе минное дело не получило такого распространения. Киев, предположу, все свои мины выставил на Киевском направлении для обороны столицы Украины. Сейчас у них нет мин, Запад не особо стремится подобные устройства поставлять. А на что способна Россия, мы видели. В Сети есть кадры, когда целые подразделения пехоты ВСУ подрываются практически сразу после прибытия на поле боя. Такую концентрацию мин способна сейчас обеспечить только РФ, этого добра у нас полно, — уточнил собеседник.

Суконкин добавил, что ВСУ применяют на поле боя все, что есть, однако все равно постепенно теряют личный состав и артиллерию. В свете этого, продолжил эксперт, заявления президента Украины Владимира Зеленского о создании масштабной оборонительной линии являются голословными.

Ранее Зеленский сообщил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он неудовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».