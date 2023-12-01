В Верховной раде объявили о переходе ВСУ к обороне Гончаренко: украинские войска приступили к обороне

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в личном Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к обороне. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на севере страны и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией.

Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону, — заявил Гончаренко.

Он также отметил, что армия России в настоящее время «развивается безумными темпами». В этой связи депутат предположил, что «следующий ход будет от России».

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что объявление Киевом всеобщей мобилизации приведет к бунту из-за отсутствия мотивации у жителей воевать. По его словам, на Украине складывается тяжелая ситуация, поскольку ВСУ до сих пор не демобилизовали граждан с инвалидностью, в том числе которые лишились конечностей. Олейник также подчеркнул, что каждый месяц украинской армии необходимо 50–60 тысяч дополнительных солдат.

В свою очередь британские СМИ писали, что численность украинской армии стремительно сокращается и у ВСУ остается все меньше шансов победить Россию. Журналисты также отметили, что набор новобранцев в ряды ВСУ является еще большей проблемой для Киева. Они также указали на то, что уровень подготовки украинских солдат вызывает сомнения в способности ВСУ противостоять российской армии. По мнению одного из авторов, у украинцев еще может быть надежда, только если они сделают «правильный выбор».