Названа «очень простая» причина, почему ВСУ не скопируют «линию Суровикина» Эксперт Суконкин: ВСУ не скопируют «линию Суровикина» из-за нехватки техники

Фото: МО Украины

ВСУ не могут скопировать «линию Суровикина» из-за нехватки личного состава, техники и вооружений, заявил NEWS.ru военный обозреватель, военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, все заявления Зеленского о начале крупномасштабного строительства оборонительных сооружений на всем протяжении линии фронта направлены на Запад.

Скопировать «линию Суровикина» украинцы не смогут. <...> ВСУ могут построить все, что угодно, хоть колючую проволоку везде натянуть, но эффекта никакого, так как у них не хватит ни личного состава, ни техники, ни вооружений, — сказал Суконкин.

Он отметил, что все заградительные сооружений нужны для того, чтобы остановить противника и нанести ему поражение. При этом для этого необходима поддержка пехоты, артиллерии, маневрах бронетехники и авиации.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении. Он добавил, что за неделю российские военные установили 25 новых минных полей.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать «линию Суровикина» на небольшом участке в Херсонской и Запорожской областях из-за навязанной инструкторами НАТО американской тактики ведения боя. По словам корреспондента, из-за этого украинское командование заявило о переходе к позиционной обороне.