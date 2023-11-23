Генерал ВСУ рассказал о неприятном сюрпризе ВС России Генерал Кривонос: минные поля в Запорожье стали неприятным сюрпризом для ВСУ

Фото: МО РФ

Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, за неделю российские военные установили 25 новых минных полей.

Даже сегодня снова российская армия <...> делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей, — сказал Кривонос.

Генерал добавил, что российское военное руководство создало мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Он высоко оценил их работу.

Военкор Юрий Котенок ранее заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать «линию Суровикина» на небольшом участке в Херсонской и Запорожской областях из-за навязанной инструкторами НАТО американской тактики ведения боя. По словам корреспондента, из-за этого украинское командование заявило о переходе к позиционной обороне.

Котенок напомнил, что «линия Суровикина» — это система заграждений, минных полей, огневых позиций, укрытий и ходов сообщений. По западной тактике военным нужно заходить во фланг оборонительных позиций противника фланкирующим огнем, подавляя огневые точки. Но такой маневр не имел успеха при столкновении с российской армией, добавил военкор.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что концепция применения танков в ходе боевых действий на Украине серьезно изменилась. По его словам, не стоит ожидать действий большого количества танковых групп. Кнутов не сомневается, что бронемашины будут размещать по линии фронта, чтобы в составе небольших подразделений они оказывали помощь пехоте и подавляли позиции врага.