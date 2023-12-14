Военкор сообщил о строительстве украинской армией «линий Суровикина» Коц: ВСУ начали строить «линии Суровикина»

Фото: МО Украины

ВСУ начали строить «линии Суровикина» для Украины, одна из них расположена в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, раньше украинские военные смеялись над фортификационными сооружениями ВС РФ, но теперь возводят противотанковые рвы, траншеи с бетонными колпаками и «зубы дракона».

Сколько они смеялись над нашими фортификационными сооружениями. А в итоге сами возводят то же самое — и противотанковые рвы, и траншеи с бетонными колпаками, и даже «зубы дракона», — написал Коц.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ не могут скопировать «линию Суровикина» из-за нехватки личного состава, техники и вооружений. Он отметил, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского о начале крупномасштабного строительства оборонительных сооружений на всем протяжении линии фронта направлены на Запад.

Он отметил, что все заградительные сооружения нужны для того, чтобы остановить противника и нанести ему поражение. Для этого необходима поддержка пехоты, артиллерии, маневры бронетехники и авиации.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать «линию Суровикина» на небольшом участке в Херсонской и Запорожской областях из-за навязанной инструкторами НАТО американской тактики ведения боя. По словам корреспондента, из-за этого украинское командование заявило о переходе к позиционной обороне.