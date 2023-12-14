Генсек НАТО рассказал о своих надеждах по контрнаступлению ВСУ Столтенберг: в НАТО надеялись на больший прогресс контрнаступления ВСУ

Фото: NATO

В НАТО надеялись на больший прогресс контрнаступления ВСУ, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместной с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в частности, была вера в завоевание украинской армией больших территорий.

Да, мы все хотели большего прогресса. Мы надеялись, что будет завоевано больше территории украинцами в ходе лета и в ходе контрнаступления, — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос Киева на боеприпасы. Столтенберг добавил, что Украина находится в критической ситуации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.

Военкор Александр Сладков спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. Он считает, что ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у Вооруженных сил Украины нет, уточнил военкор.