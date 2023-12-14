Что происходит в зоне СВО 14 декабря: сводка военкоров, успехи ВС РФ WarGonzo: ВС РФ смогли продвинуться западнее Работино в Запорожье

Фото: Александр Река/ТАСС

Боевая работа мотострелкового подразделения

Российская армия смогла продвинуться западнее села Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на других участках фронта СВО, какая сегодня ситуация у Часова Яра, Бахмута, Крыма, Крынок, Клещеевки, берегов Днепра, Вербового, о чем пишут военкоры 14 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 14 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ сумели продвинуться западнее села Работино. Также они атакуют со стороны Новофёдоровки. Бои идут за высоты, которые российские войска оставили этой осенью. Здесь ЛБС не изменилась», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте отражена очередная атака пехоты ВСУ у Вербового.

«Враг пытался продвинуться на наши позиции, наносил удары кассетными боеприпасами. Сообщают о продвижении наших войск у Работино. Работала наша авиация, уничтожая скопления сил противника ФАБ-500», — сообщил источник.

Readovka рассказывает, что на Ореховском участке ВС РФ атаковали в районе Работино и со стороны Новофедоровки, на Времевском выступе без перемен, идут бои.

«Рыбарь» отметил, что на Запорожском направлении в районе Работино российские подразделения отбросили ВСУ, продвинувшись почти на километр после ряда неудачных атак украинцев.

«В районе Вербового инициатива у ВСУ, однако атаки успехом не увенчались», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Часова Яра 14 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении российские войска продвинулись по высотам севернее Клещеевки и у Ивановского. Также они вышли на окраины Богдановки, которая является ключом к главному укрепрайону ВСУ под Бахмутом в Часовом Яре. К северу от Соледара ВС РФ оттеснили украинские войска у Раздоловки. Это новый активный участок боевых действий», — передает WarGonzo.

Канал Readovka рассказал, что бойцы ВС РФ продвигаются в районе Богдановки, в Клещеевке продолжаются бои у высот.

«Под Бахмутом российским силам удалось достигнуть определенных успехов, продвинувшись районе Богдановки и Клещеевки», — сообщил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, берегов Днепра, Херсона 14 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении продолжаются бои, враг испытывает трудности со снабжением личного состава на нашем берегу, но не прекращает пополнять живую силу в Крынках. Наши войска стараются выбить противника из населенного пункта», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что под Крынками на Херсонском направлении боевые действия несколько рутинизировались.

«Украинские формирования дополнительно перебрасывают личный состав, который планомерно выбивается артиллерией и авиацией», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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