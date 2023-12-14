В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на Южнодонецком направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли 90 военных на Южнодонецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ потеряли 90 военнослужащих на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, российские подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» <...> нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство России сообщило, что расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа в ночное время ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Контроль поражения осуществляли бойцы разведывательного подразделения группировки «Центр».

До этого российские войска нанесли групповой удар по местам производства реактивных снарядов для систем «Ольха» и «Град», а также ракет «Гром». По данным Минобороны РФ, цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Также в МО рассказали о поражении двух бригад ВСУ и одной бригады Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в результате боев в районе Серебрянского лесничества украинская армия потеряла до 290 военнослужащих.