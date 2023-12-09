Войска России нанесли удар по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства реактивных снарядов для систем «Ольха» и «Град», а также ракет «Гром», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», — сообщило МО РФ.

По данным Минобороны России, за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили до 625 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», два орудия Д-30, две боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б». Помимо того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении двух бригад ВСУ и одной бригады Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в результате боев в районе Серебрянского лесничества украинская армия потеряла до 290 военнослужащих.