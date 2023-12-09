Минобороны сообщило о поражении трех бригад ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины и одной бригаде нацгвардии на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник в районе Серебрянского лесничества потерял до 290 военнослужащих.

Действиями подразделений мотострелкового соединения при поддержке огня артиллерии нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих, — рассказал офицер.

Савчук добавил, что артиллеристы группировки «Центр» также накрыли огнем три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ на Краснолиманском направлении СВО потеряли за сутки до 250 военнослужащих и два автомобиля. Также ВС России отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Наряду с этим российские военные нанесли удар по 63-й механизированной бригаде и 12-й бригаде специального назначения ВСУ.