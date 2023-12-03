В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля на Краснолиманском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ. Также ВС России отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Наряду с этим российские военные нанесли удар по 63-й механизированной бригаде и 12-й бригаде специального назначения ВСУ.

Отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. <...> Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих и два автомобиля, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ отметило, что на Донецком направлении ВСУ потеряли 300 солдат, боевую машину пехоты, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». ВС России нанесли поражение личному составу и технике украинской армии в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР.

Ранее командир с позывным Сварог заявил, что группа бойцов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России ликвидировала объект, представляющий особую важность для украинской армии. Военнослужащие осуществили рейд в серую зону на Ореховском направлении в Запорожье, уточнил он. В результате успешной операции передвижение противника было существенно затруднено.