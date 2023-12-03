Российские саперы уничтожили особо важный для ВСУ объект в Запорожье

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Группа бойцов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России ликвидировала объект, представляющий особую важность для украинской армии, сообщил командир с позывным Сварог РИА Новости. Военнослужащие осуществили рейд в серую зону на Ореховском направлении в Запорожье, уточнил он. В результате успешной операции передвижение противника было существенно затруднено.

Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено, — рассказал Сварог.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении. На опубликованных Министерством обороны кадрах демонстрируется предполетная подготовка бойцов и их вылет на боевое задание.

Военный корреспондент Александр Сладков тем временем показал кадры уничтожения российскими десантниками реактивной системы залпового огня «Град» в Запорожской области. Для ликвидации цели российские военнослужащие применили беспилотник «Ланцет» с тепловизором. Дроны успешно используются в зоне СВО уже с ноября текущего года.