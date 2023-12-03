Штурмовики Су-25 уничтожили военные объекты ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Военное ведомство поделилось видеозаписью с места операции, которое опубликовал Telegram-канал ТАСС.

На кадрах демонстрируется предполетная подготовка пары штурмовиков и их вылет на боевое задание. Также можно увидеть пуск неуправляемых авиаракет С-13 с малых высот и маневр отворота с запуском тепловых ловушек.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, — отметили представители ведомства.

Ранее расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки «Запад» уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена дронами разведподразделения ВС России.

Также российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4. Кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину, и с камеры беспилотника-корректировщика.